Поломоечная машина BR 30/4 C Anniversary Edition

Очень компактная и легкая поломоечная машина BR 30/4 C Anniversary Edition черного цвета — это инновационная и мощная альтернатива ручной уборке поверхностей площадью до 200 м².

90-летний юбилей Kärcher: BR 30/4 C Anniversary Edition черного цвета так же легко маневрировать, как пылесосом со щеткой. По сравнению с обычной шваброй машина имеет преимущество в десять раз в виде большего давления прижима для значительно более высокой производительности уборки. Добавьте к этому скорость вращения ролика около 1500 оборотов. Всасывание работает при движении как вперед, так и назад. Скребки также можно поднять для удаления стойкой грязи. Это увеличивает время контакта с очищающей водой. Пол сразу после уборки сухой, что снижает риск поскользнуться и позволяет снова ходить по нему. Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, станций техобслуживания, супермаркетов, санитарных помещений, зон самообслуживания в отелях или может использоваться вместе с имеющимися поломоечными машинами. В комплект поставки Anniversary Edition также входит микрофибровый ролик.

Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
  • Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
  • Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
  • Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
  • Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
  • Пол сразу становится сухим.
  • Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Можно отключить всасывание
  • Удобная ножная педаль
  • Для тщательной очистки - можно сначала наносить чистящее средство, а затем пользоваться поломоечной машиной
Съемные баки
  • Бак для чистой воды можно снять с аппарата, его удобно наполнять
  • Бак для грязной воды можно снять с аппарата и легко очистить
  • Баки для воды можно снимать как вместе, так и отдельно. Имеют ручки для удобства
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Ширина всасывающей балки (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 130
Частота вращения щетки (об/мин) 1450
Давление прижима щетки (г/см²) 100
Расход воды (л/мин) 0,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 72
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Потребляемая мощность (Вт) 820
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 12,035
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 507 x 343 x 1145

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Роликовая щетка из микроволокна: 1 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
Поломоечная машина BR 30/4 C Anniversary Edition
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова