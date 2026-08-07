90-летний юбилей Kärcher: BR 30/4 C Anniversary Edition черного цвета так же легко маневрировать, как пылесосом со щеткой. По сравнению с обычной шваброй машина имеет преимущество в десять раз в виде большего давления прижима для значительно более высокой производительности уборки. Добавьте к этому скорость вращения ролика около 1500 оборотов. Всасывание работает при движении как вперед, так и назад. Скребки также можно поднять для удаления стойкой грязи. Это увеличивает время контакта с очищающей водой. Пол сразу после уборки сухой, что снижает риск поскользнуться и позволяет снова ходить по нему. Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, станций техобслуживания, супермаркетов, санитарных помещений, зон самообслуживания в отелях или может использоваться вместе с имеющимися поломоечными машинами. В комплект поставки Anniversary Edition также входит микрофибровый ролик.