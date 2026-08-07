Поломоечная машина BR 40/10 C Anniversary Edition

BR 40/10 C Anniversary Edition в черном цвете. Компактная и мощная машина имеет рабочую ширину 400 мм и объем бака 10 литров.

90-летний юбилей Kärcher: модель BR 40/10 C Anniversary Edition черного цвета — это гибкий вариант для использования в различных областях. Машина эффективно моет в любом направлении. Имеет складную ручку для толкания и съемные баки, которые можно легко переносить с помощью фиксируемой ручки для переноски. Щетки и всасывающие кромки легко заменяются в течение нескольких секунд без необходимости использования каких-либо инструментов. В комплект поставки модели Anniversary Edition также входят две оранжевые щетки для структурированых полов.

Особенности и преимущества
Быстрый и мощный
  • Две роликовые щетки с большой скоростью вращения и силой прижима к поверхности
  • Две стяжки забирают остатки воды при ходе как вперед, так и назад
  • Пол сразу становится сухим.
Очищает и в труднодоступных местах
  • Возможность очистки под мебелью
  • Ручка может складываться в обе стороны
  • Сменный бак - для низких предметов
Надежность
  • Стяжки и щетки легко заменяются без применения инструментов
  • Распределители воды легко снимаются и моются
  • Легкий доступ ко всем электрическим компонентам
Эргономичная ручка
  • Для простоты в использовании
  • С интегрированными системами контроля подачи воды и вращения щетки
  • Идеален для транспортировки и хранения
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 400
Ширина всасывающей балки (мм) 400
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 10 / 10
Теор. производительность по площади (м²/ч) 400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 300
Частота вращения щетки (об/мин) 1100
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 100 - 200 / 20 - 30
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 75
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (Вт) 2300
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 35,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Профилированная роликовая щетка: 2 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
  • Изменяемое давление прижима
Поломоечная машина BR 40/10 C Anniversary Edition
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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