HV 1/1 Bp Cs Pack
Ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp Cs: мощный, универсальный и легкий аппарат, обладающий высокой силой всасывания и благодаря набору принадлежностей, включающему гибкий всасывающий шланг и ремень для переноски, прекрасно подходящий для уборки при проведении монтажных работ.
Компактность, малый вес и отсутствие кабеля: ручной аккумуляторный пылесос Karcher HV 1/1 Bp Cs, оснащенный специальным комплектом принадлежностей, обеспечивает эффективное удаление загрязнений, образующихся при выполнении типичных монтажных работ. Практичный ремень для переноски позволяет освободить обе руки для выполнения работ, а гибкий всасывающий шланг в сочетании с щелевой насадкой или насадкой-кистью – быстро удалять пыль, образующуюся при сверлении, и остальной мусор. При этом уборка производится намного легче и нет необходимости в транспортировке большого пылесоса. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ обеспечивает высокую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. Аппарат пригоден и для решения ряда других задач, в частности, для уборки в зданиях или в салонах автомобилей. Для этих областей применения могут быть приобретены соответствующие комплекты принадлежностей.
Особенности и преимущества
Компактный, лёгкий и удобный в использовании.Позволяет работать во всех направлениях (применение на 360°).
С эффективным режимом eco!efficiency.Экономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижает уровень шума во время работы.
Технология Real Time для удобной работы
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Объем мусоросборника (л)
|0,9
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Расход воздуха (л/с)
|33
|Разрежение (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 29 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (2,5 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 42 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 25 (3,0 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 83
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Длина всасывающего шланга: 0.5 м
- Тип всасывающего шланга: Эластичный всасывающий шланг
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Фильтр предварительной очистки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Ремень для переноски.
Оснащение
- Режим eco!efficiency
Видео
Области применения
- Оптимальное решение для мастеров (например, для уборки при выполнении сверлильных работ)