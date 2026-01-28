Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1
T 10/1 - это функциональный пылесос для профессиональных пользователей, с оптимальными эргономическими показателями, компактной конструкцией; разработан специально в расчете на высокие запросы гостиниц, ресторанов и магазинов, а также клининговых компаний.
Компактный профессиональный пылесос Karcher T 10/1 для сухой уборки имеет номинальную мощность 800 Вт, и при этом, способен создавать высокое разрежение 24 кПа (240 мбар). Включение и выключение пылесоса производится с помощью ножного выключателя, мощность всасывания плавно регулируется на рукоятке - всё это позволяет работать, не наклоняясь. Длина всасывающего шланга составляет 2,5 м. Ударопрочный контейнер объемом 10 литров. T 10/1 поставляется с флисовым фильтр-мешком в стандартной комплектации. Данный фильтр-мешок удерживает вдвое больше пыли, чем обычные бумажные. Cистема фильтрации обеспечивает безупречную эффективность удержания пыли. В дополнение к трехслойному флисовому фильтр-мешку в пылесосе установлены фильтр защиты двигателя и нейлоновый стационарный фильтр. Пылесос может работать без мешка для сбора пыли.
Особенности и преимущества
Больше мощностиФлисовый мешок для сбора пыли. Эти мешки сохраняют гораздо больше пыли, чем обычные бумажные мешки.
С/без мешка для сбора пылиБольшой круглый стационарный основной фильтр, изготовленный из моющегося нейлона, чрезвычайно эластичен и достаточно плотный, чтобы можно было пылесосить даже без фильтр-мешка в течение определенного периода времени.
Хранение аксессуаров на корпусе аппаратаЯчейки для хранения аксессуаров встроены в бампер
Педальный выключатель для дополнительного удобства
- Не нужно наклоняться.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|10
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Нейлон
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
Видео
Области применения
- Специально разработан для потребностей гостиничного и гастрономического сектора, розничной торговли и уборки зданий.
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.