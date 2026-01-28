Компактный профессиональный пылесос Karcher T 10/1 для сухой уборки имеет номинальную мощность 800 Вт, и при этом, способен создавать высокое разрежение 24 кПа (240 мбар). Включение и выключение пылесоса производится с помощью ножного выключателя, мощность всасывания плавно регулируется на рукоятке - всё это позволяет работать, не наклоняясь. Длина всасывающего шланга составляет 2,5 м. Ударопрочный контейнер объемом 10 литров. T 10/1 поставляется с флисовым фильтр-мешком в стандартной комплектации. Данный фильтр-мешок удерживает вдвое больше пыли, чем обычные бумажные. Cистема фильтрации обеспечивает безупречную эффективность удержания пыли. В дополнение к трехслойному флисовому фильтр-мешку в пылесосе установлены фильтр защиты двигателя и нейлоновый стационарный фильтр. Пылесос может работать без мешка для сбора пыли.