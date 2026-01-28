Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1

T 10/1 - это функциональный пылесос для профессиональных пользователей, с оптимальными эргономическими показателями, компактной конструкцией; разработан специально в расчете на высокие запросы гостиниц, ресторанов и магазинов, а также клининговых компаний.

Компактный профессиональный пылесос Karcher T 10/1 для сухой уборки имеет номинальную мощность 800 Вт, и при этом, способен создавать высокое разрежение 24 кПа (240 мбар). Включение и выключение пылесоса производится с помощью ножного выключателя, мощность всасывания плавно регулируется на рукоятке - всё это позволяет работать, не наклоняясь. Длина всасывающего шланга составляет 2,5 м. Ударопрочный контейнер объемом 10 литров. T 10/1 поставляется с флисовым фильтр-мешком в стандартной комплектации. Данный фильтр-мешок удерживает вдвое больше пыли, чем обычные бумажные. Cистема фильтрации обеспечивает безупречную эффективность удержания пыли. В дополнение к трехслойному флисовому фильтр-мешку в пылесосе установлены фильтр защиты двигателя и нейлоновый стационарный фильтр. Пылесос может работать без мешка для сбора пыли.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1: Больше мощности
Больше мощности
Флисовый мешок для сбора пыли. Эти мешки сохраняют гораздо больше пыли, чем обычные бумажные мешки.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1: С/без мешка для сбора пыли
С/без мешка для сбора пыли
Большой круглый стационарный основной фильтр, изготовленный из моющегося нейлона, чрезвычайно эластичен и достаточно плотный, чтобы можно было пылесосить даже без фильтр-мешка в течение определенного периода времени.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1: Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Ячейки для хранения аксессуаров встроены в бампер
Педальный выключатель для дополнительного удобства
  • Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Потребляемая мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 10
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 57
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,3
Вес (с упаковкой) (кг) 9
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 355 x 310 x 385

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: Нейлон

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1

Видео

Области применения
  • Специально разработан для потребностей гостиничного и гастрономического сектора, розничной торговли и уборки зданий.
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова