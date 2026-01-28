Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv

Пылесос T 10/1 - бюджетное профессиональное решение. Этот эргономичный пылесос начального уровня гарантирует удобное и качественное выполнение любых уборочных работ. Оснащен особо прочным основным фильтром, ножным выключателем, антистатическим коленом и держателями для принадлежностей.

Особенности и преимущества
Большой перманентный фильтр круглой формы из моющегося нейлона
Возможность применения без фильтр-мешка
Удобство обслуживания
Кабель можно легко и быстро заменить, открутив два винта
Педальный выключатель для дополнительного удобства
Не нужно наклоняться.
Хранение кабеля на корпусе
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Потребляемая мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 10
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 57
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,4
Вес (с упаковкой) (кг) 9,194
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 355 x 310 x 410

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Интегрированный органайзер для кабеля питания
  • Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
