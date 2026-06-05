Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Ультратихий и надёжный пылесос для сухой уборки T 10/1 Adv производится с заботой об окружающей среде, используя 45% переработанных материалов¹⁾, и предлагает выдающуюся мощность всасывания, эргономичный дизайн и широкий ассортимент аксессуаров.
Наш пылесос для сухой уборки T 10/1 Adv отличается экологичностью, первоклассной мощностью всасывания, долговечностью, широким ассортиментом аксессуаров и впечатляющим соотношением цены и качества. Благодаря содержанию 45% переработанных материалов¹⁾, ресурсы экономятся, а потребность в энергии снижается с самого начала производства. Поскольку T 10/1 Adv является ультратихим (всего 52 дБ(А)) при высокой мощности всасывания, он прекрасно подходит для дневной уборки и использования в местах, чувствительных к шуму. Он компактен, устойчив к опрокидыванию и манёврен; объём контейнера составляет 10 литров. Пылесос можно эргономично транспортировать благодаря удобной, складной ручке для переноски. Кроме того, он долговечен и прочен, как и шасси, корпус, бампер и большие колёса. Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели входят в комплект и всегда могут храниться под рукой на самом T 10/1 Adv. В комплект поставки T 10/1 Adv также входят особо обширные аксессуары: всасывающий шланг, антистатический патрубок, лёгкая, регулируемая по высоте телескопическая всасывающая трубка из алюминия, переключаемая насадка для пола, насадка для паркета, щелевая насадка и насадка для мягкой мебели.
Особенности и преимущества
Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.Производство: сниженное использование сырья и энергии. Использование переработанного сырья снижает выбросы CO₂.
Чрезвычайно тихий: уровень шума составляет всего 52 дБ(А).Идеальное решение для дневной уборки. Сниженный уровень шумовой нагрузки даже ночью. Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Эргономичный, компактный и удобный дизайнЭргономичная транспортировка: можно переносить рядом с собой. Эргономичный дизайн и удобная ручка для транспортировки. Экономия пространства и разумное решение: быстрое и удобное хранение.
Отсоединяемый сетевой кабель
- Простая и быстрая замена кабеля питания, не требующая специальных знаний.
- Непрерывный процесс уборки.
- Уменьшает или исключает необходимость в дополнительных затратах на обслуживание.
Система ручного сматывания кабеля
- Легкое и быстрое сматывание кабеля.
- Экономия времени: сматывание кабеля за несколько секунд.
- Кабель питания не запутывается и всегда аккуратно смотан.
Небольшой вес
- Возможна удобная транспортировка одной рукой.
- Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Удобная для пользователя концепция управления
- Большая кнопка для включения и выключения.
- Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
- Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Стационарный основной фильтр
- Надежный, долговечный и экологичный.
- Изготовлен из флиса.
- Возможность ручной стирки при температуре 30°C и многократного применения.
Широкий набор принадлежностей
- Насадка для пола, насадка для паркета, щелевая насадка и насадка для обивки.
- Высококачественная корзина фильтра и фильтр-мешок из флиса.
- Легкая телескопическая всасывающая трубка из алюминия, регулируемая по высоте.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Предусмотрено хранение щелевой насадки и насадки для обивки в верхней части устройства.
- Компактное хранение, всегда под рукой.
- Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|185 / 18
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|585
|Объем мусоросборника (л)
|10
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|52
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|6,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 370
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Алюминий
- Комбинированная насадка для пола.
- Насадка для паркета
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
- Продуманная система ручного сматывания кабеля
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
- Складная эргономичная ручка для переноски.
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
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Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Твердые полы
- Ковровое покрытие
- Ежедневная поддерживающая уборка