Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv

Ультратихий и надёжный пылесос для сухой уборки T 10/1 Adv производится с заботой об окружающей среде, используя 45% переработанных материалов¹⁾, и предлагает выдающуюся мощность всасывания, эргономичный дизайн и широкий ассортимент аксессуаров.

Наш пылесос для сухой уборки T 10/1 Adv отличается экологичностью, первоклассной мощностью всасывания, долговечностью, широким ассортиментом аксессуаров и впечатляющим соотношением цены и качества. Благодаря содержанию 45% переработанных материалов¹⁾, ресурсы экономятся, а потребность в энергии снижается с самого начала производства. Поскольку T 10/1 Adv является ультратихим (всего 52 дБ(А)) при высокой мощности всасывания, он прекрасно подходит для дневной уборки и использования в местах, чувствительных к шуму. Он компактен, устойчив к опрокидыванию и манёврен; объём контейнера составляет 10 литров. Пылесос можно эргономично транспортировать благодаря удобной, складной ручке для переноски. Кроме того, он долговечен и прочен, как и шасси, корпус, бампер и большие колёса. Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели входят в комплект и всегда могут храниться под рукой на самом T 10/1 Adv. В комплект поставки T 10/1 Adv также входят особо обширные аксессуары: всасывающий шланг, антистатический патрубок, лёгкая, регулируемая по высоте телескопическая всасывающая трубка из алюминия, переключаемая насадка для пола, насадка для паркета, щелевая насадка и насадка для мягкой мебели.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv: Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.
Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.
Производство: сниженное использование сырья и энергии. Использование переработанного сырья снижает выбросы CO₂.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv: Чрезвычайно тихий: уровень шума составляет всего 52 дБ(А).
Чрезвычайно тихий: уровень шума составляет всего 52 дБ(А).
Идеальное решение для дневной уборки. Сниженный уровень шумовой нагрузки даже ночью. Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv: Эргономичный, компактный и удобный дизайн
Эргономичный, компактный и удобный дизайн
Эргономичная транспортировка: можно переносить рядом с собой. Эргономичный дизайн и удобная ручка для транспортировки. Экономия пространства и разумное решение: быстрое и удобное хранение.
Отсоединяемый сетевой кабель
  • Простая и быстрая замена кабеля питания, не требующая специальных знаний.
  • Непрерывный процесс уборки.
  • Уменьшает или исключает необходимость в дополнительных затратах на обслуживание.
Система ручного сматывания кабеля
  • Легкое и быстрое сматывание кабеля.
  • Экономия времени: сматывание кабеля за несколько секунд.
  • Кабель питания не запутывается и всегда аккуратно смотан.
Небольшой вес
  • Возможна удобная транспортировка одной рукой.
  • Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Удобная для пользователя концепция управления
  • Большая кнопка для включения и выключения.
  • Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
  • Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Стационарный основной фильтр
  • Надежный, долговечный и экологичный. 
  • Изготовлен из флиса.
  • Возможность ручной стирки при температуре 30°C и многократного применения.
Широкий набор принадлежностей
  • Насадка для пола, насадка для паркета, щелевая насадка и насадка для обивки.
  • Высококачественная корзина фильтра и фильтр-мешок из флиса.
  • Легкая телескопическая всасывающая трубка из алюминия, регулируемая по высоте.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Предусмотрено хранение щелевой насадки и насадки для обивки в верхней части устройства.
  • Компактное хранение, всегда под рукой.
  • Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 185 / 18
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 585
Объем мусоросборника (л) 10
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 52
Вес (без аксессуаров) (кг) 6,6
Вес (с упаковкой) (кг) 10
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 255 x 370

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Алюминий
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Насадка для паркета
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
  • Продуманная система ручного сматывания кабеля
  • Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
  • Складная эргономичная ручка для переноски.
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Твердые полы
  • Ковровое покрытие
  • Ежедневная поддерживающая уборка
Принадлежности
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