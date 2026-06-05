Наш пылесос для сухой уборки T 10/1 Adv отличается экологичностью, первоклассной мощностью всасывания, долговечностью, широким ассортиментом аксессуаров и впечатляющим соотношением цены и качества. Благодаря содержанию 45% переработанных материалов¹⁾, ресурсы экономятся, а потребность в энергии снижается с самого начала производства. Поскольку T 10/1 Adv является ультратихим (всего 52 дБ(А)) при высокой мощности всасывания, он прекрасно подходит для дневной уборки и использования в местах, чувствительных к шуму. Он компактен, устойчив к опрокидыванию и манёврен; объём контейнера составляет 10 литров. Пылесос можно эргономично транспортировать благодаря удобной, складной ручке для переноски. Кроме того, он долговечен и прочен, как и шасси, корпус, бампер и большие колёса. Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели входят в комплект и всегда могут храниться под рукой на самом T 10/1 Adv. В комплект поставки T 10/1 Adv также входят особо обширные аксессуары: всасывающий шланг, антистатический патрубок, лёгкая, регулируемая по высоте телескопическая всасывающая трубка из алюминия, переключаемая насадка для пола, насадка для паркета, щелевая насадка и насадка для мягкой мебели.