T 10/1 Adv HEPA Go!Further — это лимитированная версия пылесоса для сухой уборки в черном цвете, изготовленного на 45% из переработанного пластика, поставляется с 10 флисовыми фильтр-мешками. Фильтр HEPA 14 гарантирует высочайшие стандарты безопасности в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями и сочетает экологичность с отличной силой всасывания. Модель отличается прочностью и оптимальным соотношением цены и качества. Пылесос работает очень тихо (52 дБ[A]), что делает его идеальным решением для дневной уборки и использования в местах, где важен низкий уровень шума. Он маневренный и устойчивый, а объем контейнера составляет 10 литров. Оснащен удобной складной ручкой для легкой и эргономичной переноски. Отличается высокой устойчивостью и долговечностью, благодаря прочному шасси, корпусу, бамперу и большим колесам. Щелевая и мебельная насадки входят в комплект поставки и могут храниться непосредственно в корпусе пылесоса для быстрого доступа в любой момент. Полный комплект поставки включает широкий набор аксессуаров: всасывающий шланг, антистатическое колено, легкую телескопическую всасывающую трубку с регулировкой высоты (алюминиевую), регулируемую насадку для пола, насадку для паркета, щелевую насадку, мебельную насадку, фильтр HEPA 14 и 10 флисовых фильтр-мешков.