Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Adv HEPA Go!Further — это лимитированная версия пылесоса для сухой уборки в черном цвете, изготовленного на 45% из переработанного пластика, поставляемого с эксклюзивными аксессуарами: 10 флисовыми фильтр-мешками.
T 10/1 Adv HEPA Go!Further — это лимитированная версия пылесоса для сухой уборки в черном цвете, изготовленного на 45% из переработанного пластика, поставляется с 10 флисовыми фильтр-мешками. Фильтр HEPA 14 гарантирует высочайшие стандарты безопасности в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями и сочетает экологичность с отличной силой всасывания. Модель отличается прочностью и оптимальным соотношением цены и качества. Пылесос работает очень тихо (52 дБ[A]), что делает его идеальным решением для дневной уборки и использования в местах, где важен низкий уровень шума. Он маневренный и устойчивый, а объем контейнера составляет 10 литров. Оснащен удобной складной ручкой для легкой и эргономичной переноски. Отличается высокой устойчивостью и долговечностью, благодаря прочному шасси, корпусу, бамперу и большим колесам. Щелевая и мебельная насадки входят в комплект поставки и могут храниться непосредственно в корпусе пылесоса для быстрого доступа в любой момент. Полный комплект поставки включает широкий набор аксессуаров: всасывающий шланг, антистатическое колено, легкую телескопическую всасывающую трубку с регулировкой высоты (алюминиевую), регулируемую насадку для пола, насадку для паркета, щелевую насадку, мебельную насадку, фильтр HEPA 14 и 10 флисовых фильтр-мешков.
Особенности и преимущества
Высокоэффективный фильтр HEPA 14Для соблюдения высочайших стандартов безопасности на объектах со строгими гигиеническими требованиями. Высокая степень фильтрации и очистки: 99,995 %.
Чрезвычайно тихий: уровень шума составляет всего 52 дБ(А).Идеальное решение для дневной уборки. Сниженный уровень шумовой нагрузки даже ночью. Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Элементы концепции устойчивого развитияИзготовлен на 45% из переработанного пластика* Экологичная упаковка, изготовленная на 100% из бумаги Чрезвычайно тихий: всего 52 дБ(А)
Эргономичный, компактный и удобный дизайн
- Удобство транспортировки: аппарат можно переносить вплотную к телу.
- Эргономичный дизайн и удобная ручка для транспортировки.
- Экономия пространства и разумное решение: быстрое и удобное хранение.
Отсоединяемый сетевой кабель
- Простая и быстрая замена кабеля питания, не требующая специальных знаний.
- Возможность непрерывного процесса уборки.
- Уменьшает или исключает необходимость в дополнительных затратах на обслуживание.
Система ручного сматывания кабеля
- Легкое и быстрое сматывание кабеля.
- Экономия времени: сматывание кабеля за несколько секунд.
- Кабель питания не запутывается и всегда аккуратно смотан.
Небольшой вес
- Возможна удобная транспортировка одной рукой.
- Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Удобная для пользователя концепция управления
- Большая кнопка для включения и выключения.
- Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
- Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Широкий ассортимент аксессуаров, входящих в комплект поставки
- Насадка для пола, насадка для паркета, щелевая насадка и насадка для обивки.
- Высококачественная фильтрующая корзина и 10 флисовых фильтр-мешков.
- Легкая телескопическая всасывающая трубка из алюминия, регулируемая по высоте.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Предусмотрено хранение щелевой насадки и насадки для обивки в верхней части устройства.
- Компактное хранение, всегда под рукой.
- Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|185 / 18
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|585
|Объем мусоросборника (л)
|10
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|52
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|6,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 370
|—
|¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Алюминий
- Комбинированная насадка для пола.
- Насадка для паркета
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 10 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 14
- Стационарный основной фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
- Продуманная система ручного сматывания кабеля
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
- Складная эргономичная ручка для переноски.
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Твердые полы
- Ковровое покрытие
- Ежедневная поддерживающая уборка