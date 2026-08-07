Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further

T 10/1 Adv HEPA Go!Further — это лимитированная версия пылесоса для сухой уборки в черном цвете, изготовленного на 45% из переработанного пластика, поставляемого с эксклюзивными аксессуарами: 10 флисовыми фильтр-мешками.

T 10/1 Adv HEPA Go!Further — это лимитированная версия пылесоса для сухой уборки в черном цвете, изготовленного на 45% из переработанного пластика, поставляется с 10 флисовыми фильтр-мешками. Фильтр HEPA 14 гарантирует высочайшие стандарты безопасности в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями и сочетает экологичность с отличной силой всасывания. Модель отличается прочностью и оптимальным соотношением цены и качества. Пылесос работает очень тихо (52 дБ[A]), что делает его идеальным решением для дневной уборки и использования в местах, где важен низкий уровень шума. Он маневренный и устойчивый, а объем контейнера составляет 10 литров. Оснащен удобной складной ручкой для легкой и эргономичной переноски. Отличается высокой устойчивостью и долговечностью, благодаря прочному шасси, корпусу, бамперу и большим колесам. Щелевая и мебельная насадки входят в комплект поставки и могут храниться непосредственно в корпусе пылесоса для быстрого доступа в любой момент. Полный комплект поставки включает широкий набор аксессуаров: всасывающий шланг, антистатическое колено, легкую телескопическую всасывающую трубку с регулировкой высоты (алюминиевую), регулируемую насадку для пола, насадку для паркета, щелевую насадку, мебельную насадку, фильтр HEPA 14 и 10 флисовых фильтр-мешков.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Высокоэффективный фильтр HEPA 14
Высокоэффективный фильтр HEPA 14
Для соблюдения высочайших стандартов безопасности на объектах со строгими гигиеническими требованиями. Высокая степень фильтрации и очистки: 99,995 %.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Чрезвычайно тихий: уровень шума составляет всего 52 дБ(А).
Чрезвычайно тихий: уровень шума составляет всего 52 дБ(А).
Идеальное решение для дневной уборки. Сниженный уровень шумовой нагрузки даже ночью. Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Элементы концепции устойчивого развития
Элементы концепции устойчивого развития
Изготовлен на 45% из переработанного пластика* Экологичная упаковка, изготовленная на 100% из бумаги Чрезвычайно тихий: всего 52 дБ(А)
Эргономичный, компактный и удобный дизайн
  • Удобство транспортировки: аппарат можно переносить вплотную к телу.
  • Эргономичный дизайн и удобная ручка для транспортировки.
  • Экономия пространства и разумное решение: быстрое и удобное хранение.
Отсоединяемый сетевой кабель
  • Простая и быстрая замена кабеля питания, не требующая специальных знаний.
  • Возможность непрерывного процесса уборки.
  • Уменьшает или исключает необходимость в дополнительных затратах на обслуживание.
Система ручного сматывания кабеля
  • Легкое и быстрое сматывание кабеля.
  • Экономия времени: сматывание кабеля за несколько секунд.
  • Кабель питания не запутывается и всегда аккуратно смотан.
Небольшой вес
  • Возможна удобная транспортировка одной рукой.
  • Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Удобная для пользователя концепция управления
  • Большая кнопка для включения и выключения.
  • Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
  • Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Широкий ассортимент аксессуаров, входящих в комплект поставки
  • Насадка для пола, насадка для паркета, щелевая насадка и насадка для обивки.
  • Высококачественная фильтрующая корзина и 10 флисовых фильтр-мешков.
  • Легкая телескопическая всасывающая трубка из алюминия, регулируемая по высоте.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Предусмотрено хранение щелевой насадки и насадки для обивки в верхней части устройства.
  • Компактное хранение, всегда под рукой.
  • Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 185 / 18
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 585
Объем мусоросборника (л) 10
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 52
Вес (без аксессуаров) (кг) 6,6
Вес (с упаковкой) (кг) 9,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 255 x 370
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Алюминий
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Насадка для паркета
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 10 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 14
  • Стационарный основной фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
  • Продуманная система ручного сматывания кабеля
  • Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
  • Складная эргономичная ручка для переноски.
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Твердые полы
  • Ковровое покрытие
  • Ежедневная поддерживающая уборка
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова