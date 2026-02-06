Наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Re!Plast сочетает в себе экологичность, гигиену, максимальную мощность всасывания и долговечность. Изготовленный на 60% из переработанных материалов*, энергозатраты, необходимые для его производства, уже значительно снижены, а использование ценного сырья сведено к минимуму. Благодаря фильтру HEPA 14, сертифицированному в соответствии со стандартом испытаний DIN EN 1822:2019, со степенью фильтрации и разделения 99,995 %, входящему в стандартную комплектацию, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast также соответствует самым высоким стандартам безопасности для зон с строгие гигиенические требования. Даже мельчайшие частицы, такие как вирусы, аэрозоли и микробы размером всего несколько микрометров, надежно улавливаются. Пылесос создает вакуум 235 мбар/23,5 кПа при мощности 850 Вт, что позволяет достичь максимальной мощности всасывания при низком рабочем шуме всего 61 дБ(А) – идеально для мест, чувствительных к шуму. Благодаря объему контейнера 11 литров, весу всего 4,2 кг, ручке для переноски и эргономичному изгибу этот компактный пылесос сухой уборки с защитой от опрокидывания гарантирует работу без усталости в течение длительного времени и удобен в транспортировке. Такие аксессуары, как всасывающая трубка и насадка для пола, можно удобно хранить на пылесосе. В комплект входит флисовый фильтр-мешок.