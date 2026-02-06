Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Black Edition

Экологично и гигиенично: пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Re!Plast на 60 % изготовлен из переработанных материалов*, экономит ресурсы и впечатляет высокой мощностью всасывания и фильтром HEPA 14.

Наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Re!Plast сочетает в себе экологичность, гигиену, максимальную мощность всасывания и долговечность. Изготовленный на 60% из переработанных материалов*, энергозатраты, необходимые для его производства, уже значительно снижены, а использование ценного сырья сведено к минимуму. Благодаря фильтру HEPA 14, сертифицированному в соответствии со стандартом испытаний DIN EN 1822:2019, со степенью фильтрации и разделения 99,995 %, входящему в стандартную комплектацию, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast также соответствует самым высоким стандартам безопасности для зон с строгие гигиенические требования. Даже мельчайшие частицы, такие как вирусы, аэрозоли и микробы размером всего несколько микрометров, надежно улавливаются. Пылесос создает вакуум 235 мбар/23,5 кПа при мощности 850 Вт, что позволяет достичь максимальной мощности всасывания при низком рабочем шуме всего 61 дБ(А) – идеально для мест, чувствительных к шуму. Благодаря объему контейнера 11 литров, весу всего 4,2 кг, ручке для переноски и эргономичному изгибу этот компактный пылесос сухой уборки с защитой от опрокидывания гарантирует работу без усталости в течение длительного времени и удобен в транспортировке. Такие аксессуары, как всасывающая трубка и насадка для пола, можно удобно хранить на пылесосе. В комплект входит флисовый фильтр-мешок.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Инновационная экологичная конструкция с использованием 60 % переработанного сырья
Инновационная экологичная конструкция с использованием 60 % переработанного сырья
Изготовлен с экономией сырья и энергии. Использование переработанных материалов снижает выбросы CO₂. Инновационная, долговечная, прочная и, следовательно, очень экономичная машина.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Ультраэффективный фильтр HEPA 14
Ультраэффективный фильтр HEPA 14
Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями. Высокая степень фильтрации и разделения 99,995% задерживает мельчайшие частицы. Сертифицирован, согласно стандарту DIN EN 1822:2019.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Малый вес
Малый вес
Возможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Продуманная конструкция аппарата гарантирует длительные периоды работы без утомления.
Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)
  • Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
  • Низкий уровень шума при работе защищает пользователя.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Безопасная и удобная транспортировка устройства вместе с аксессуарами.
  • Быстрое и безопасное хранение кабеля питания на крюке для кабеля.
  • Простое и практичное положение парковки насадки для пола на пылесосе.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 11
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 61
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,2
Вес (с упаковкой) (кг) 6,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 385 x 285 x 385

*Все пластиковые детали, за исключением аксессуаров.

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 350 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 14
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
  • Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
  • Ковровое покрытие
  • Здравоохранение
Принадлежности
