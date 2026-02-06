Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Экологично и гигиенично: пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Re!Plast на 60 % изготовлен из переработанных материалов*, экономит ресурсы и впечатляет высокой мощностью всасывания и фильтром HEPA 14.
Наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA Re!Plast сочетает в себе экологичность, гигиену, максимальную мощность всасывания и долговечность. Изготовленный на 60% из переработанных материалов*, энергозатраты, необходимые для его производства, уже значительно снижены, а использование ценного сырья сведено к минимуму. Благодаря фильтру HEPA 14, сертифицированному в соответствии со стандартом испытаний DIN EN 1822:2019, со степенью фильтрации и разделения 99,995 %, входящему в стандартную комплектацию, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast также соответствует самым высоким стандартам безопасности для зон с строгие гигиенические требования. Даже мельчайшие частицы, такие как вирусы, аэрозоли и микробы размером всего несколько микрометров, надежно улавливаются. Пылесос создает вакуум 235 мбар/23,5 кПа при мощности 850 Вт, что позволяет достичь максимальной мощности всасывания при низком рабочем шуме всего 61 дБ(А) – идеально для мест, чувствительных к шуму. Благодаря объему контейнера 11 литров, весу всего 4,2 кг, ручке для переноски и эргономичному изгибу этот компактный пылесос сухой уборки с защитой от опрокидывания гарантирует работу без усталости в течение длительного времени и удобен в транспортировке. Такие аксессуары, как всасывающая трубка и насадка для пола, можно удобно хранить на пылесосе. В комплект входит флисовый фильтр-мешок.
Особенности и преимущества
Инновационная экологичная конструкция с использованием 60 % переработанного сырьяИзготовлен с экономией сырья и энергии. Использование переработанных материалов снижает выбросы CO₂. Инновационная, долговечная, прочная и, следовательно, очень экономичная машина.
Ультраэффективный фильтр HEPA 14Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями. Высокая степень фильтрации и разделения 99,995% задерживает мельчайшие частицы. Сертифицирован, согласно стандарту DIN EN 1822:2019.
Малый весВозможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Продуманная конструкция аппарата гарантирует длительные периоды работы без утомления.
Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)
- Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
- Низкий уровень шума при работе защищает пользователя.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Безопасная и удобная транспортировка устройства вместе с аксессуарами.
- Быстрое и безопасное хранение кабеля питания на крюке для кабеля.
- Простое и практичное положение парковки насадки для пола на пылесосе.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|11
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 285 x 385
*Все пластиковые детали, за исключением аксессуаров.
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 350 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 14
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
- Держатель для сетевого кабеля
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
- Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровое покрытие
- Здравоохранение