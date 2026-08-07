Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Экологичный, прочный и долговечный: пылесос для сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition черного цвета на 60% изготовлен из переработанных материалов¹⁾ и по-прежнему обеспечивает впечатляюще высокую мощность всасывания.
К 90-летию Kärcher: пылесос для сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition в черном цвете впечатляет прочностью, высокой мощностью всасывания, долговечностью и отличным соотношением цены и качества. В его производстве используется 60% переработанных материалов, что значительно снижает расход первичного сырья и энергозатраты¹⁾. Благодаря выходной мощности 850 Вт и разрежению 235 мбар (23,5 кПа) пылесос обеспечивает высокую эффективность уборки, а его тихая работа на уровне 61 дБ(А) позволяет использовать устройство в местах, чувствительных к шуму, в любое время суток. Компактный корпус устойчив к наклону, а удобная ручка для переноски и эргономичный изгиб шланга обеспечивают комфорт в эксплуатации. Вместительный 11-литровый контейнер и малый вес (всего 4 кг) делают пылесос легким для транспортировки, позволяя работать без лишней нагрузки и перерывов. Для дополнительного удобства аксессуары, такие как всасывающая трубка и насадка для пола, можно хранить прямо на корпусе. В комплект также входят десять флисовых фильтровальных мешков для эффективной фильтрации и увеличенного срока службы.
Особенности и преимущества
Инновационная экологичная конструкция с использованием 60 % переработанного сырьяИзготовлен с экономией сырья и энергии. Использование переработанных материалов снижает выбросы CO₂. Инновационная, долговечная, прочная и, следовательно, очень экономичная машина.
Небольшой весВозможность легкой переноски одной рукой по лестнице Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Разработан для длительного использования без усталости для пользователя.
Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток. Низкий уровень шума при работе защищает пользователя.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Безопасная и удобная транспортировка устройства вместе с аксессуарами.
- Быстрое и безопасное хранение кабеля питания на крюке для кабеля.
- Простое и практичное положение парковки насадки для пола на пылесосе.
Держатель для сетевого кабеля
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|11
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Цвет
|Черный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|3,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,596
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|385 x 285 x 385
|—
|¹⁾ Все пластиковые детали, за исключением принадлежностей.
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 350 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 10 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
- Держатель для сетевого кабеля
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Области применения
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах