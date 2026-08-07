Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition

Экологичный, прочный и долговечный: пылесос для сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition черного цвета на 60% изготовлен из переработанных материалов¹⁾ и по-прежнему обеспечивает впечатляюще высокую мощность всасывания.

К 90-летию Kärcher: пылесос для сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition в черном цвете впечатляет прочностью, высокой мощностью всасывания, долговечностью и отличным соотношением цены и качества. В его производстве используется 60% переработанных материалов, что значительно снижает расход первичного сырья и энергозатраты¹⁾. Благодаря выходной мощности 850 Вт и разрежению 235 мбар (23,5 кПа) пылесос обеспечивает высокую эффективность уборки, а его тихая работа на уровне 61 дБ(А) позволяет использовать устройство в местах, чувствительных к шуму, в любое время суток. Компактный корпус устойчив к наклону, а удобная ручка для переноски и эргономичный изгиб шланга обеспечивают комфорт в эксплуатации. Вместительный 11-литровый контейнер и малый вес (всего 4 кг) делают пылесос легким для транспортировки, позволяя работать без лишней нагрузки и перерывов. Для дополнительного удобства аксессуары, такие как всасывающая трубка и насадка для пола, можно хранить прямо на корпусе. В комплект также входят десять флисовых фильтровальных мешков для эффективной фильтрации и увеличенного срока службы.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Инновационная экологичная конструкция с использованием 60 % переработанного сырья
Инновационная экологичная конструкция с использованием 60 % переработанного сырья
Изготовлен с экономией сырья и энергии. Использование переработанных материалов снижает выбросы CO₂. Инновационная, долговечная, прочная и, следовательно, очень экономичная машина.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Небольшой вес
Небольшой вес
Возможность легкой переноски одной рукой по лестнице Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Разработан для длительного использования без усталости для пользователя.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)
Очень низкий уровень шума - всего 61 дБ(А)
Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток. Низкий уровень шума при работе защищает пользователя.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Безопасная и удобная транспортировка устройства вместе с аксессуарами.
  • Быстрое и безопасное хранение кабеля питания на крюке для кабеля.
  • Простое и практичное положение парковки насадки для пола на пылесосе.
Держатель для сетевого кабеля
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 11
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 61
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 3,8
Вес (с упаковкой) (кг) 6,596
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 385 x 285 x 385
¹⁾ Все пластиковые детали, за исключением принадлежностей.

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 350 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 10 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Области применения
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
Принадлежности
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