К 90-летию Kärcher: пылесос для сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition в черном цвете впечатляет прочностью, высокой мощностью всасывания, долговечностью и отличным соотношением цены и качества. В его производстве используется 60% переработанных материалов, что значительно снижает расход первичного сырья и энергозатраты¹⁾. Благодаря выходной мощности 850 Вт и разрежению 235 мбар (23,5 кПа) пылесос обеспечивает высокую эффективность уборки, а его тихая работа на уровне 61 дБ(А) позволяет использовать устройство в местах, чувствительных к шуму, в любое время суток. Компактный корпус устойчив к наклону, а удобная ручка для переноски и эргономичный изгиб шланга обеспечивают комфорт в эксплуатации. Вместительный 11-литровый контейнер и малый вес (всего 4 кг) делают пылесос легким для транспортировки, позволяя работать без лишней нагрузки и перерывов. Для дополнительного удобства аксессуары, такие как всасывающая трубка и насадка для пола, можно хранить прямо на корпусе. В комплект также входят десять флисовых фильтровальных мешков для эффективной фильтрации и увеличенного срока службы.