Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 HEPA
Моделью пылесоса для сухой уборки T 15/1 мы обновляем нашу линейку коммерческих пылесосов для сухой уборки и возвращаемся на этот важный сегмент рынка с топ моделью в классе.
Невероятно тихое устройство объединяет в себе высокую эргономику и комфорт благодаря полной интеграции всасывающего шланга, кабеля электропитания и аксессуаров, наличию двух исходных положения для насадки для пола с высокой производительностью всасывания и очень большому рабочему радиусу.
Особенности и преимущества
Высокоэффективный фильтр HEPA 13
- Сертифицирован, согласно стандарту DIN EN 1822:2019.
- Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями.
- Высокая эффективность фильтрации (99,95%) гарантирует задержание мельчайших частиц.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Эластичный кабель
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|15
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,548
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
Видео
Области применения
- Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
- Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровое покрытие