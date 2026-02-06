Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 HEPA

Моделью пылесоса для сухой уборки T 15/1 мы обновляем нашу линейку коммерческих пылесосов для сухой уборки и возвращаемся на этот важный сегмент рынка с топ моделью в классе.

Невероятно тихое устройство объединяет в себе высокую эргономику и комфорт благодаря полной интеграции всасывающего шланга, кабеля электропитания и аксессуаров, наличию двух исходных положения для насадки для пола с высокой производительностью всасывания и очень большому рабочему радиусу.

Особенности и преимущества
Высокоэффективный фильтр HEPA 13
  • Сертифицирован, согласно стандарту DIN EN 1822:2019.
  • Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями.
  • Высокая эффективность фильтрации (99,95%) гарантирует задержание мельчайших частиц.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Эластичный кабель
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Потребляемая мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 15
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 15
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,1
Вес (с упаковкой) (кг) 11,548
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Сталь, хромированная
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Щеточная насадка
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Интегрированный органайзер для кабеля питания
Области применения
  • Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
  • Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
  • Ковровое покрытие
