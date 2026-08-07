Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic

Легкость и эргономичность: компактный пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic – модель начального класса, отличающаяся высокой мощностью всасывания, наличием держателя для кабеля и хорошим соотношением цены и качества. В стандартную комплектацию входит комплект фильтр-мешков (10 шт) из нетканого материала и щелевая насадка.

Благодаря мощности 850 Вт пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic создает высокий уровень разрежения – 23 кПа. При этом, он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Прочное шасси, оснащенное 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами, гарантирует легкость перемещения пылесоса. Противоударный бампер по всему периметру предотвращает повреждение мебели и других предметов обстановки при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. В стандартную комплектацию входит комплект фильтр-мешков (10 шт) из нетканого материала и щелевая насадка.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Небольшой вес
Небольшой вес
Возможность легкой переноски одной рукой по лестнице Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Обеспечивает длительную работу без усталости для пользователя
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Стационарный основной фильтр
Стационарный основной фильтр
Изготовлен из прочного флиса. Устойчив: можно стирать вручную при 30 °C.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Выдающаяся мощность всасывания
Выдающаяся мощность всасывания
Профессиональное качество. Хорошее соотношение цены и качества.
Держатель для сетевого кабеля
  • Удобное хранение сетевого кабеля.
  • Надежное крепление кабеля во время транспортировки.
Крепкий бампер
  • Защищает мебель, стены и машину от повреждений.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 7
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 3,5
Вес (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 375 x 285 x 310

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 350 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 10 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Держатель для сетевого кабеля
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic
Области применения
  • Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
  • Ковровое покрытие
Принадлежности
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