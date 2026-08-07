Благодаря мощности 850 Вт пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic создает высокий уровень разрежения – 23 кПа. При этом, он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Прочное шасси, оснащенное 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами, гарантирует легкость перемещения пылесоса. Противоударный бампер по всему периметру предотвращает повреждение мебели и других предметов обстановки при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. В стандартную комплектацию входит комплект фильтр-мешков (10 шт) из нетканого материала и щелевая насадка.