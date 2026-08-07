Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic
Легкость и эргономичность: компактный пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic – модель начального класса, отличающаяся высокой мощностью всасывания, наличием держателя для кабеля и хорошим соотношением цены и качества. В стандартную комплектацию входит комплект фильтр-мешков (10 шт) из нетканого материала и щелевая насадка.
Благодаря мощности 850 Вт пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic создает высокий уровень разрежения – 23 кПа. При этом, он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Прочное шасси, оснащенное 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами, гарантирует легкость перемещения пылесоса. Противоударный бампер по всему периметру предотвращает повреждение мебели и других предметов обстановки при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. В стандартную комплектацию входит комплект фильтр-мешков (10 шт) из нетканого материала и щелевая насадка.
Особенности и преимущества
Небольшой весВозможность легкой переноски одной рукой по лестнице Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Обеспечивает длительную работу без усталости для пользователя
Стационарный основной фильтрИзготовлен из прочного флиса. Устойчив: можно стирать вручную при 30 °C.
Выдающаяся мощность всасыванияПрофессиональное качество. Хорошее соотношение цены и качества.
Держатель для сетевого кабеля
- Удобное хранение сетевого кабеля.
- Надежное крепление кабеля во время транспортировки.
Крепкий бампер
- Защищает мебель, стены и машину от повреждений.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|7
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|3,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 350 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Комбинированная насадка для пола.
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 10 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Держатель для сетевого кабеля
Области применения
- Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровое покрытие