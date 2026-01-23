Профессиональный пылесос сухой уборки T 8/1 L
Переносной пылесос T 8/1 L с наплечным ремнем для мастеров и умельцев, впечатляет прочной конструкцией, чрезвычайно легким весом и удобством.
Профессиональный пылесос для уборки сухого мусора T 8/1 L, предлагается специально для мастеров и умельцев, поскольку он разработан специально для удовлетворения их потребностей. Прочный и мощный, оснащен эргономичной ремнем для переноски, будет эффективен при ремонте и на каждой стройке. Его чрезвычайно легкий вес при достаточном объеме бака, не только облегчает транспортировку, но также означает, что он может быть использован для работы там, где трудно использовать тяжелые пылесосы, например, на лестничных пролетах, стремянках и лесах, или в помещениях, плотно заставленных мебелью, например - зрительных залах в кинотеатре. Отсутствие колес у пылесоса повышает его устойчивость. Пылесос сертифицирован по классу пыли "L", что означает, что он может использоваться в соответствующей этой категории пыльной среде. Металлические трубки и насадки могут удобно храниться на корпусе пылесоса.
Особенности и преимущества
Эргономичный ремень для переноскиЛегко переносить и работать на лестницах и стремянках
Безопасные варианты для хранения аксессуаровПринадлежности хранятся непосредственно на задней стороне корпуса, шланг и сетевой шнур надежно закреплены.
Малый вес
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|8
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|375 x 285 x 320
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 480 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Комбинированная насадка для пола.
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
- Ремень для переноски.
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Видео
Области применения
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
- Уборка лестниц – без проблем