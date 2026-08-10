Средство для очистки санитарных помещений CA 10 C, 5л

Высоко активный вязкий концентрат с приятным свежим запахом. Подходит для очистки сильнозагрязненных поверхностей в санитарных помещениях.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 2
pH 2
Вес (кг) 5,275
Вес (с упаковкой) (кг) 5,655
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Свойства
  • Высокоэффективное средство для общей чистки санитарных помещений
  • Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень, жировые загрязнения и следы каблуков
  • Гелеобразная формула для хорошего удержания на вертикальных поверхностях
  • После промывки поверхности высыхают без образования разводов
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Придает приятный свежий запах
  • Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
  • С эффектом Easy-to-clean, облегчающим последующую уборку
Средство для очистки санитарных помещений CA 10 C, 5л
Средство для очистки санитарных помещений CA 10 C, 5л
Средство для очистки санитарных помещений CA 10 C, 5л
Средство для очистки санитарных помещений CA 10 C, 5л
Средство для очистки санитарных помещений CA 10 C, 5л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Уборка в санитарных помещениях
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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