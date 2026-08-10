Средство для очистки санитарных помещений CA 10 C, 5л
Высоко активный вязкий концентрат с приятным свежим запахом. Подходит для очистки сильнозагрязненных поверхностей в санитарных помещениях.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|2
|pH
|2
|Вес (кг)
|5,275
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,655
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Свойства
- Высокоэффективное средство для общей чистки санитарных помещений
- Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень, жировые загрязнения и следы каблуков
- Гелеобразная формула для хорошего удержания на вертикальных поверхностях
- После промывки поверхности высыхают без образования разводов
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Придает приятный свежий запах
- Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
- С эффектом Easy-to-clean, облегчающим последующую уборку
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Уборка в санитарных помещениях