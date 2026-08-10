Горячий воск RM 820 ASF, 20л
Концентрированный термовоск с содержанием воска карнауба, который создает защитную пленку с длительным глянцевым эффектом. Предотвращает коррозию
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|4
|Вес (кг)
|19,84
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,585
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 250 x 420
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили
- Мойка коммерческого транспорта
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.