Горячий воск RM 820 ASF, 20л

Концентрированный термовоск с содержанием воска карнауба, который создает защитную пленку с длительным глянцевым эффектом. Предотвращает коррозию

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (кг) 19,84
Вес (с упаковкой) (кг) 21,585
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 250 x 420
Горячий воск RM 820 ASF, 20л
Горячий воск RM 820 ASF, 20л
Горячий воск RM 820 ASF, 20л
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова