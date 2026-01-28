Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 20л

Щелочной очиститель VehiclePro RM 838 для бесконтактной мойки автомобилей. Без усилий удаляет сильные масляные и жировые загрязнения, остатки насекомых и дорожную грязь, а также бережно относится к лакокрасочному покрытию.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 22,82
Видео

Области применения
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
  • Мойка транспортных средств
  • Мойка коммерческого транспорта
