Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838, 20л
Щелочной очиститель VehiclePro RM 838 для бесконтактной мойки автомобилей. Без усилий удаляет сильные масляные и жировые загрязнения, остатки насекомых и дорожную грязь, а также бережно относится к лакокрасочному покрытию.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,82
Видео
Области применения
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
- Мойка транспортных средств
- Мойка коммерческого транспорта