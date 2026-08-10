Оптимальное решение при использовании воды средней и высокой жесткости: системное средство защиты аппаратов Advance 1 RM 110 надежно оберегает аппараты высокого давления с подогревом воды, оснащенные интегрированной системой защиты, от образования известковых отложений внутри нагревательного змеевика при температурах воды до 150 °C. Тем самым обеспечиваются постоянный поток воды через змеевик, сохранение высокой производительности аппарата, значительное продление срока его службы и экономия энергии. Не требуется также принимать меры по периодическому удалению известкового налета, что снижает затраты на техническое обслуживание. Средство соответствует стандартам HACCP, благодаря чему оно пригодно для применения на предприятиях пищевой промышленности, и очень удобно в применении – практичная емкость с ним легко присоединяется непосредственно к аппарату.