Accesoriu pentru casă și grădină WB 130
Pentru curățarea completă a suprafețelor rezistente din jurul casei: Accesoriul pentru casă și grădină pentru peria rotativă de spălare WB 130.
Îndepărtează chiar și murdăria persistentă într-o clipă: perii negri ai accesoriului interschimbabil Home & Garden pentru peria rotativă de spălat WB 130 sunt mai rezistenți decât perii transparenți ai accesoriului Universal. Ideal pentru curățarea suprafețelor rezistente, cum ar fi piatra, metalul sau plasticul.
Caracteristici si beneficii
Perie dura
- Îndepărtarea ușoară a murdăriei persistente.
Pentru zonele din jurul casei
- Ideal pentru curățarea suprafețelor rezistente, cum ar fi piatra, metalul și plasticul.
Accesorii opționale
- Mai multe posibilități de utilizare a periei rotative de spălare WB 130.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|113 x 113 x 46
Domenii de intrebuintare
- Usi de garaj
- Curățarea acoperișurilor și copertinelor (de exemplu, garajul auto)
- Jaluzele/rulouri