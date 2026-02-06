Adapter pistol M

Adaptor pentru conectarea pistoalelor de pulverizare vechi (pistoale de pulverizare M, 96, 97) la noile lănci de pulverizare. Potrivit pentru aparatele de curățare cu presiune Kärcher fabricate până în 2010.

Caracteristici si beneficii
Adaptor pentru pistoale de pulverizare mai vechi fabricate până în 2010
  • Piesă intermediară pentru pistol de pulverizare și lance de pulverizare.
Design nou
  • Foarte uşor de folosit
Armatură integrată
  • Face ca lucrul cu aparatul de curățare cu presiune să fie comod și stabil.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 105 x 42 x 42
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

