Adaptor anti-răsucire
Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.
Cu adaptorul anti-răsucire de la Kärcher, vă bucurați de mai multă libertate de mișcare și confort atunci când lucrați cu aparatul de spălat cu presiune. Eliminați buclele deranjante ale furtunului de înaltă presiune, care pot provoca blocaje în timpul utilizării și pot deveni un obstacol pentru depozitare. Pur și simplu rotiți manual adaptorul pentru a elimina fără efort buclele. Adaptorul poate fi ulterior integrat simplu și rapid pentru a vă imbunatati modul de utilizare al furtunul de înaltă presiune. Este compatibil cu toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol. Funcție de rotație garantată prin utilizarea alamei. Potrivit pentru toate dispozitivele din clasele K 4 până la K 7.
Caracteristici si beneficii
Adaptor Quick Connect
- Pentru furtunuri de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.
Sistem anti-rasucire
- Buclele furtunului de înaltă presiune pot fi eliminate prin rotirea adaptorului.
Realizata din alama
- Funcție de rotație fiabilă datorită utilizării alamei
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|137 x 26 x 26
Video
Masini compatibile
- H 10 Q HR high pressure hose
- H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m
- HK 12 Set furtun de înaltă presiune + pistol de declanșare
- HK 4 Set furtun de înaltă presiune + pistol de declanșare
- HK 7.5 Set furtun de înaltă presiune + pistol de declanșare
- K 4
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home