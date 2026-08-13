Add-on kit pressure reducer Advanced Hom
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|265 x 210 x 285
Domenii de intrebuintare
- Aplicații versatile în mediul industrial, de exemplu pentru curățarea instalațiilor de producție
- Pentru curățarea tapițeriei și a textilelor
- Pentru curățarea dulapurilor de comandă, a componentelor electrice și a elementelor de comandă
- Pentru curățarea mașinilor, componentelor motorului, matrițelor și suprafețelor de etanșare
- Pentru curățarea uneltelor de grădină și a mașinilor robotizate de tuns iarba