Add-on kit pressure reducer Advanced Hom

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 2,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 265 x 210 x 285
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Aplicații versatile în mediul industrial, de exemplu pentru curățarea instalațiilor de producție
  • Pentru curățarea tapițeriei și a textilelor
  • Pentru curățarea dulapurilor de comandă, a componentelor electrice și a elementelor de comandă
  • Pentru curățarea mașinilor, componentelor motorului, matrițelor și suprafețelor de etanșare
  • Pentru curățarea uneltelor de grădină și a mașinilor robotizate de tuns iarba
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Created with AI (artificial intelligence)

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