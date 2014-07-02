Aparate de spălat cu înaltă presiune

Kärcher Seals for trapezoidal thread

Seals for trapezoidal thread

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Kärcher Pistoale de presiune

Pistoale de presiune

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Kärcher Lănci de pulverizare

Lănci de pulverizare

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Kärcher Combaterea buruienilor

Combaterea buruienilor

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Kärcher Duze rotative (murdărie persistentă)

Duze rotative (murdărie persistentă)

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Kärcher Duze cu jeturi multiple

Duze cu jeturi multiple

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Kärcher Duza de putere Kärcher

Duza de putere Kärcher

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Kärcher eco!Booster

eco!Booster

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Kärcher Duză pentru jet abur / protecție duză / duză cu comutare

Duză pentru jet abur / protecție duză / duză cu comutare

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Kärcher Conector duză / distanțier

Conector duză / distanțier

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Kärcher Furtunuri de înaltă presiune

Furtunuri de înaltă presiune

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Kärcher Curățare țevi

Curățare țevi

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Kärcher Aparat de curățat podele și suprafețe dure

Aparat de curățat podele și suprafețe dure

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Kärcher Sisteme de spumare

Sisteme de spumare

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Kärcher Mixere și injectoare

Mixere și injectoare

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Kärcher Conector rapid

Conector rapid

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Kärcher Cuplaje

Cuplaje

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Kärcher Tambururi furtun

Tambururi furtun

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Kärcher Curățarea fațadelor și a panourilor solare

Curățarea fațadelor și a panourilor solare

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Kärcher Dispozitiv de sablare umedă

Dispozitiv de sablare umedă

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Kärcher Curățare cisterne și rezervoare

Curățare cisterne și rezervoare

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Kärcher Kituri accesorii

Kituri accesorii

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Kärcher Dispozitive de conectare la rețeaua de apă

Dispozitive de conectare la rețeaua de apă

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Kärcher Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune

Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune

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Kärcher Perii pentru spălare

Perii pentru spălare

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Kärcher Echipamente de racordare

Echipamente de racordare

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Kärcher Telecomandă

Telecomandă

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Kärcher Cablu de control

Cablu de control

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Kärcher Tuburi și țevi pentru sisteme de înaltă presiune

Tuburi și țevi pentru sisteme de înaltă presiune

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Kärcher Accesorii pentru instalarea echipamentului

Accesorii pentru instalarea echipamentului

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Kärcher Sisteme ghidare furtun pentru aparate de curățat cu înaltă presiune

Sisteme ghidare furtun pentru aparate de curățat cu înaltă presiune

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Kärcher Țeavă evacuare fum

Țeavă evacuare fum

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Kärcher Alimentare cu combustibil

Alimentare cu combustibil

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Kärcher Accesorii pentru toate scopurile

Accesorii pentru toate scopurile

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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