Aparate de spălat cu înaltă presiune
Pistoale de presiune
Lănci de pulverizare
Duza de putere Kärcher
Duză pentru jet abur / protecție duză / duză cu comutare
Furtunuri de înaltă presiune
- Standard
- Standard cu racorduri la ambele capete
- Furtun Longlife 400
- Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete
- Versiune pentru industria alimentară
- Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete
- Furtun Longlife pentru industria alimentară
- Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete
- Furtunuri speciale
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Aparat de curățat podele și suprafețe dure
- Aparat de curățat suprafețe FR Classic
- Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30
- Aparat de curățat suprafețe dure FR 30
- Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me
- Aparat de curățat suprafețe FR 50
- Kituri duze specifice pentru FR
- Kituri duze specifice pentru FRV
- Kituri duze specifice pentru FR Classic
- Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME
- Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FR 50 Me