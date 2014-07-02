Aspiratoare profesionale
Filtre pentru aspiratoarele T/NT
- Filtru plat plisat HEPA, clasa de praf H
- Filtru plat plisat standard, BIA C sau până la clasa de praf M
- Filtru pentru murdăria grosieră pentru aspirare umedă
- Coș filtrant principal
- Filtru HEPA
- Sac filtrant pentru aspirare umedă
- Filtru cartuș standard, BIA C sau până la clasa de praf M
- Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fără depunere de praf
- Saci/seturi filtre de siguranță
- Filtru din material textil
- Sac filtrant din material textil
- Filtru de evacuare aer
Duze de aspirare
Furtunuri de aspirare
- Racord furtun
- Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 1.0 (compatibil cu aspiratoarele fabricate până în 2016)
- Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)
- Furtunuri de aspirare cu racord conic
- Furtunuri de aspirare zona 22
- Suction hoses others