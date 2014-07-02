Aspiratoare profesionale

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Acumulatori

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Kärcher Încărcătoare acumulatori

Încărcătoare acumulatori

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Kituri duze

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Kärcher Saci de filtrare

Saci de filtrare

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Filtre pentru aspiratoarele T/NT

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Coturi

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Kärcher Duze de aspirare

Duze de aspirare

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Kärcher Țevi de aspirare

Țevi de aspirare

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Kärcher Furtunuri de aspirare

Furtunuri de aspirare

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Kärcher Mufe de legătură

Mufe de legătură

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Kärcher Seturi accessorii pentru aspiratoare, pentru utilizări specifice

Seturi accessorii pentru aspiratoare, pentru utilizări specifice

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Kärcher Alte accesorii pentru NT

Alte accesorii pentru NT

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Kärcher Accesorii aspiratoare verticale pentru covoare

Accesorii aspiratoare verticale pentru covoare

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Kärcher Alte accesorii aspiratoare uscate

Alte accesorii aspiratoare uscate

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Kärcher Further accessories Electric broom

Further accessories Electric broom

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Kärcher UBS medii non-conductive

UBS medii non-conductive

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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