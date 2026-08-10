Battery Power 18/25

Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.

Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, starea bateriei devine vizibilă: Afișajul LCD integrat arată timpul rămas, timpul de încărcare și starea de încărcare, în funcție de dispozitivul utilizat. Celulele cu litiu-ion garantează o performanță consecventă și previne atât auto-descărcarea, cât și efectul de memorie (pierderea capacității datorită descărcărilor parțiale frecvente). Carcasa construita din elementele plăcute la atingere, asigură un suport antiderapant pe suprafețe netede și înclinate. Bateria de 18 V / 2,5 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.

Caracteristici si beneficii
Battery Power 18/25: Tehnologie inovatoare în timp real
Tehnologie inovatoare în timp real
Ecranul LCD integrat afișează întotdeauna timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare.
Battery Power 18/25: Platforma Kärcher cu acumulatori de 18 V
Platforma Kärcher cu acumulatori de 18 V
Compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V. Recomandate pentru a fi utilizate în toate aparatele Kärcher cu platforma Battery Power de 18 V+ platforma cu acumulatori.
Battery Power 18/25: Celule puternice cu litiu-ion
Celule puternice cu litiu-ion
Bateria cu litiu-ion garantează o putere constantă și previne auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
  • Durata de viata prelungita a celulelor.
Protectie la apa IPX 5
  • Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
  • Cea mai mare performanță prin protectia termică eficientă și gestionare inteligentă a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
  • Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
Energie (Wh) 45
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 133 x 88 x 50
Battery Power 18/25
Battery Power 18/25
Battery Power 18/25

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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