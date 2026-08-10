Blade LMO 3-18
Caracteristici si beneficii
Lamă de oțel foarte ascuțită
- Utilizarea oțelului de înaltă calitate asigură rezultate de tăiere îngrijite, fără denivelări.
Schimbarea ușoară a lamei
- Puține mișcări ale mâinii la un singur șurub și lama este înlocuită.
Forma eficientă
Accesorii potrivite
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime tăiere (cm)
|34
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|335 x 68 x 14
Domenii de intrebuintare
- Gazon