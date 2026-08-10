Blade LMO 3-18

Caracteristici si beneficii
Lamă de oțel foarte ascuțită
  • Utilizarea oțelului de înaltă calitate asigură rezultate de tăiere îngrijite, fără denivelări.
Schimbarea ușoară a lamei
  • Puține mișcări ale mâinii la un singur șurub și lama este înlocuită.
Forma eficientă
Accesorii potrivite

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime tăiere (cm) 34
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 335 x 68 x 14
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Gazon
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Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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