Cablu prelungitor RCX

Fie că este vorba despre stația de încărcare sau despre antena RTK a modelului RCX, cablul prelungitor permite extinderea conexiunii la sursa de alimentare cu zece metri.

Cablul prelungitor oferă mai multă flexibilitate la instalarea stației de încărcare sau a antenei RTK. Dacă nu există o priză în imediata apropiere a locului dorit de instalare, cablul ajută la acoperirea distanței.

Caracteristici si beneficii
Rază de acțiune cu zece metri mai mare pentru instalarea cablului de alimentare
Poate fi utilizat pentru stația de încărcare sau antena RTK
Rezistența la intemperii și clasa de protecție sunt păstrate

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungimea cablului (m) 10
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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