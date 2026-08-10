Cablu prelungitor RCX
Fie că este vorba despre stația de încărcare sau despre antena RTK a modelului RCX, cablul prelungitor permite extinderea conexiunii la sursa de alimentare cu zece metri.
Cablul prelungitor oferă mai multă flexibilitate la instalarea stației de încărcare sau a antenei RTK. Dacă nu există o priză în imediata apropiere a locului dorit de instalare, cablul ajută la acoperirea distanței.
Caracteristici si beneficii
Rază de acțiune cu zece metri mai mare pentru instalarea cablului de alimentare
Poate fi utilizat pentru stația de încărcare sau antena RTK
Rezistența la intemperii și clasa de protecție sunt păstrate
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea cablului (m)
|10
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5