Cartus decalcifiere
Decalcifiere rapidă și eficientă a aparatului de curățat cu abur Kärcher SC 3 EasyFix. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți cartușul și ați terminat.
Simplu și eficient, când simbolul cartușului de decalcifiere se aprinde în culoarea roșie pe afișajul dispozitivului SC 3, pur și simplu scoateți cartușul de decalcifiere curent și introduceți unul nou. Apoi apăsați butonul de resetare și continuați curățarea cu aburi.
Caracteristici si beneficii
Protejează sistemul aparatului împotriva calcifierii
- Asigură performanța de lungă durată a aparatului de curățat cu abur.
Înlocuirea simplă și rapidă a cartușului
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|56 x 56 x 163
Domenii de intrebuintare
- Decalcifiant pentru aparatele de curățat cu aburi Kärcher