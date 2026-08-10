Chain Chainsaw 30cm 18V
Obține de fiecare dată tăieri de cea mai bună calitate cu lanțul de ferăstrău al drujbei alimentate cu acumulatori CNS 18-30 cu tija de 30 cm lungime a acesteia. Înlocuirea este fără efort datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanţului.
Montarea lanțului de ferăstrău pe drujba CNS 18-30 pe bara acestuia de 30 cm lungime este rapidă și ușoară datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanțului. Îți oferă performanțe optime de tăiere de fiecare dată și este extrem de durabil și versatil. Valoarea scăzută a vibrațiilor generate de lanțul cu recul scăzut este, de asemenea, impresionantă.
Caracteristici si beneficii
Lanț de înaltă calitate
- Obține întotdeauna tăieturile de cea mai bună calitate cu drujbele Kärcher.
Lanțul poate fi înlocuit fără unelte
- Înlocuirea lanțului se face fără efort.
Efect scăzut de recul
- Recul redus și performanță ridicată în același timp.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|argintiu
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|430 x 35 x 5
Domenii de intrebuintare
- Arbori
- Ramuri
- Lemn de foc