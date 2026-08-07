Atunci când curățați aparate, vehicule, șasiuri, fațade, acoperișuri etc. cu aparate de spălat cu presiune, puteți întâlni zone la care nu se poate ajunge cu lancea de pulverizare sau numai cu dificultate. Cupla articulată de înaltă presiune rezolvă această problemă. Datorită reglării continue a unghiului de până la 120° puteți curăța cu ușurință chiar și zonele greu accesibile, fără să ratați niciun loc. Atașați direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune sau utilizați o lance telescopică.