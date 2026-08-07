Cuplă articulată M18x1,5

Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașați la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.

Atunci când curățați aparate, vehicule, șasiuri, fațade, acoperișuri etc. cu aparate de spălat cu presiune, puteți întâlni zone la care nu se poate ajunge cu lancea de pulverizare sau numai cu dificultate. Cupla articulată de înaltă presiune rezolvă această problemă. Datorită reglării continue a unghiului de până la 120° puteți curăța cu ușurință chiar și zonele greu accesibile, fără să ratați niciun loc. Atașați direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune sau utilizați o lance telescopică.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiune maximă de lucru (bar) 300
Temperatură (°C) max. 155
Filet de racordare M 18
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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