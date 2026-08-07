Cuplă articulată TR 20

Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașați direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.

Datorită reglajului continuu al unghiului cuplei articulate de înaltă presiune - până la 120° - puteți curăța fără efort zonele greu accesibile în timpul operațiunilor de curățare cu înaltă presiune. Această sculă vă permite să curățați rapid și eficient aparatele, vehiculele, șasiurile, fațadele, acoperișurile și multe alte elemente. Este atașată, foarte ușor și comod, direct pe lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiune maximă de lucru (bar) 300
Temperatură (°C) max. 155
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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