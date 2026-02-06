Dispozitiv de curățare a filtrului

Datorită dispozitivului de curățare a filtrului pentru aspiratoare VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax, filtrul de admisie a aerului poate fi curățat cu ușurință.

Dispozitivul de curățare a filtrului pentru aspiratoarele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax nu numai că face posibilă curățarea simplă a filtrului de admisie a aerului prin câteva mișcări ale mâinii, dar prelungește și durata de viață a acestuia. Curățarea filtrului este aproape automată: pur și simplu îl introduceți în dispozitivul de curățare a filtrului, iar mecanismul de rotație manuală și aspirarea simultană asigură un prefiltru curat în permanență. Vă rugăm să rețineți: cel de-al doilea filtru de admisie a aerului trebuie introdus în prealabil în aparat. Un filtru de admisie a aerului este, de asemenea, inclus în accesoriile pentru schimb.

Caracteristici si beneficii
Manevrare ușoară
  • Introduceți filtrul de admisie a aerului și aspirați praful cu aparatul pornit.
  • Curățarea ușoară a filtrului de admisie a aerului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 130 x 50 x 140
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova