Dispozitivul de curățare a filtrului pentru aspiratoarele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax nu numai că face posibilă curățarea simplă a filtrului de admisie a aerului prin câteva mișcări ale mâinii, dar prelungește și durata de viață a acestuia. Curățarea filtrului este aproape automată: pur și simplu îl introduceți în dispozitivul de curățare a filtrului, iar mecanismul de rotație manuală și aspirarea simultană asigură un prefiltru curat în permanență. Vă rugăm să rețineți: cel de-al doilea filtru de admisie a aerului trebuie introdus în prealabil în aparat. Un filtru de admisie a aerului este, de asemenea, inclus în accesoriile pentru schimb.