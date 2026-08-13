Duese klein komplett 60A° IB
Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 60° lateral. Proiecteaza jetul la 57 mm lateral, lungime: 260 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-977.0), 1 x cap de duza 60° (5.321-972.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|265 x 60 x 37