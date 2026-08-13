Duese klein komplett 60A° IB

Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 60° lateral. Proiecteaza jetul la 57 mm lateral, lungime: 260 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-977.0), 1 x cap de duza 60° (5.321-972.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 265 x 60 x 37
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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