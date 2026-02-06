Duza aspirare pentru tapițerie WD/SE
Ideale pentru curățarea delicată a suprafețelor textile din autoturism și locuință. Compatibile cu aspiratoare umed-uscat și aspiratoare de extracție prin pulverizare.
Designul ergonomic permite curățarea delicată a suprafețelor textile din autoturism și locuință. Cele două perii pentru ridicarea fibrelor asigură aspirarea fiabilă chiar și a celor mai mici particule de murdărie. Duza poate fi utilizată ca accesoriu pentru toate aspiratoarele umed-uscat și aspiratoarele de extracție prin pulverizare Kärcher Home & Garden din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.
Caracteristici si beneficii
Duza este prevăzută cu două perii pentru ridicarea fibrelor.
- Asigură curățarea delicată a suprafețelor textile.
- Aspirare fiabilă chiar și a celor mai mici particule de murdărie.
Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Lățime de lucru (mm)
|117
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|110 x 117 x 52
Masini compatibile
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V- 15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Domenii de intrebuintare
- Portbagaj auto
- Bancheta auto
- Scaune auto
- Mocheta auto
- Covorașe
- Tapițerie
- Mobilier tapițat
- Saltele
- Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne