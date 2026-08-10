Duza cu 3 pozitii 080, fara atingere , 080
Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.
Duza tripla practica cu jeturi diferite concepute pentru modificarea rapida si simpla prin rotirea duzei. Urmatoarele jeturi sunt disponibile: jet de tip creion cu presiune ridicata, jet de tip evantai cu presiune ridicata (25º) si jet de tip evantai cu presiune redusa (40º; este necesara ajustarea manuala). Pentru curatitoare cu presiune ridicata cu injectoare; jet de tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Conector: M18 x 1,5.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune duză ( )
|80
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|argintiu