Duza de aspirare, 170 mm

Cu o latime de 170 mm, duza ingusta de aspirare pentru WV 2 si WV 5 este adecvata in special pentru ferestrele cu zabrele si alte ferestre mici.

Cu o latime de 170 mm, duza ingusta de aspirare pentru WV 2 si WV 5 este adecvata in special pentru ferestrele cu zabrele si alte ferestre mici care nu pot fi curatate sau nu pot fi curatate adecvat cu duzele mari de aspirare.

Caracteristici si beneficii
Margine din silicon moale
  • Curatare fara urme
Forma îngusta

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 225 x 37 x 125
Domenii de intrebuintare
  • Geamuri cu grilaj
  • Suprafețe netede
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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