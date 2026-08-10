Duza de aspirare, 170 mm
Cu o latime de 170 mm, duza ingusta de aspirare pentru WV 2 si WV 5 este adecvata in special pentru ferestrele cu zabrele si alte ferestre mici.
Cu o latime de 170 mm, duza ingusta de aspirare pentru WV 2 si WV 5 este adecvata in special pentru ferestrele cu zabrele si alte ferestre mici care nu pot fi curatate sau nu pot fi curatate adecvat cu duzele mari de aspirare.
Caracteristici si beneficii
Margine din silicon moale
- Curatare fara urme
Forma îngusta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|225 x 37 x 125
Domenii de intrebuintare
- Geamuri cu grilaj
- Suprafețe netede
- Oglinzi
- Gresie și faianță