Duza de extracție prin pulverizare pentru spații înguste
Duza practică pentru spații înguste, ca accesoriu pentru aparatele de curățat cu aspirare prin pulverizare, permite curățarea eficientă chiar și în locuri greu accesibile și în spații înguste de pe mobila tapițată sau în mașină.
Duza practică pentru spații înguste este un accesoriu util pentru curățarea în locuri greu accesibile și spații înguste. Este potrivită pentru toate aparatele Kärcher din seriile SE 4, SE 5 și SE 6. Oferă rezultate excelente pe mobilierul tapițat și în mașină într-un mod convenabil și fără efort. Duza îngustă pulverizează soluția de curățare adânc în fibre și o aspiră înapoi împreună cu murdăria dizolvată, îndepărtând eficient murdăria și mirosurile.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Functie de spalare si aspirareFlexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
Tehnologia de extracție prin pulverizare dovedită KärcherPentru rezultate optime de curățare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|241 x 44 x 65
Domenii de intrebuintare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)