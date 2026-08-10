Duză de spumare
Duză de spumare practică pentru distribuirea detergenților, pentru o curățare perfectă. Se montează direct pe pistolul de declanșare al aparatului de spălat cu presiune.
Pentru rezultate excepțional de curate: Duza de spumare permite adăugarea detergenților atunci când se utilizează dispozitivul mobil de curățare în aer liber OC 3 și asigură o curățare mai temeinică, mai eficientă și mai delicată, cu o mai bună distribuție a detergentului. Acesta produce o spumă puternică care aderă bine la suprafețe și ajunge în zonele greu accesibile - ideal pentru curățarea temeinică a bicicletelor, a mobilierului de grădină etc. Duza este montată direct pe pistolul de declanșare. Detergentul poate fi pur și simplu turnat în duza de spumare. Duza este compatibilă cu toate aparatele de curățat mobile pentru exterior OC 3.
Caracteristici si beneficii
Spumă cu efect puternicCurățarea fără efort și completă a diferitelor suprafețe (de exemplu, biciclete, mobilier de grădină).
Unghiul de fascicul reglabilPermite o funcționare confortabilă verticală și orizontală.
Schimbare simplă între diferiți detergențiPur și simplu utilizati detergentul de curățare Kärcher. Foarte uşor de folosit
Recipient transparent de detergent
- Nivelul de umplere este vizibil în orice moment.
Recipient cu un volum de 0,35 litri
- Pentru etape de curățare mai lungi, fără a fi nevoie de reumplere.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|165 x 61 x 105
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon