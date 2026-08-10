Duză de spumare

Duză de spumare practică pentru distribuirea detergenților, pentru o curățare perfectă. Se montează direct pe pistolul de declanșare al aparatului de spălat cu presiune.

Pentru rezultate excepțional de curate: Duza de spumare permite adăugarea detergenților atunci când se utilizează dispozitivul mobil de curățare în aer liber OC 3 și asigură o curățare mai temeinică, mai eficientă și mai delicată, cu o mai bună distribuție a detergentului. Acesta produce o spumă puternică care aderă bine la suprafețe și ajunge în zonele greu accesibile - ideal pentru curățarea temeinică a bicicletelor, a mobilierului de grădină etc. Duza este montată direct pe pistolul de declanșare. Detergentul poate fi pur și simplu turnat în duza de spumare. Duza este compatibilă cu toate aparatele de curățat mobile pentru exterior OC 3.

Caracteristici si beneficii
Duză de spumare: Spumă cu efect puternic
Spumă cu efect puternic
Curățarea fără efort și completă a diferitelor suprafețe (de exemplu, biciclete, mobilier de grădină).
Duză de spumare: Unghiul de fascicul reglabil
Unghiul de fascicul reglabil
Permite o funcționare confortabilă verticală și orizontală.
Duză de spumare: Schimbare simplă între diferiți detergenți
Schimbare simplă între diferiți detergenți
Pur și simplu utilizati detergentul de curățare Kärcher. Foarte uşor de folosit
Recipient transparent de detergent
  • Nivelul de umplere este vizibil în orice moment.
Recipient cu un volum de 0,35 litri
  • Pentru etape de curățare mai lungi, fără a fi nevoie de reumplere.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 165 x 61 x 105
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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