Pentru rezultate excepțional de curate: Duza de spumare permite adăugarea detergenților atunci când se utilizează dispozitivul mobil de curățare în aer liber OC 3 și asigură o curățare mai temeinică, mai eficientă și mai delicată, cu o mai bună distribuție a detergentului. Acesta produce o spumă puternică care aderă bine la suprafețe și ajunge în zonele greu accesibile - ideal pentru curățarea temeinică a bicicletelor, a mobilierului de grădină etc. Duza este montată direct pe pistolul de declanșare. Detergentul poate fi pur și simplu turnat în duza de spumare. Duza este compatibilă cu toate aparatele de curățat mobile pentru exterior OC 3.