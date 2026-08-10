Duza îngustă pentru WV 6

Ideal pentru curățarea geamurilor cu lățime de 170 mm. Duza de aspirare îngustă, recomandata pentru suprafețe mici.

Atunci când duzele de aspirare sunt prea mari pentru anumite geamuri, este recomandata duza îngustă a lui WV 6. Datorită unei lățimi de 170 mm, duza curăță geamurile mici fără efort.

Caracteristici si beneficii
Lamela lungă din silicon
  • Lamela lungă din silicon face aspiratorul de geam mai flexibil și vă permite să ștergeți geamurile până la podea într-o singură trecere.
Forma îngusta
  • Potrivit pentru suprafețe mici.
Ușor de schimbat
  • Duzele de aspirare sunt ușor de schimbat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Galben
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 172 x 98 x 41
Domenii de intrebuintare
  • Geamuri cu grilaj
  • Suprafețe netede
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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