Duza jet conic
Curățați animalul de companie rapid și simplu cu duza conica special conceputa.
Cu presiune potrivita și plăcuta, duza cu jet conic este recomandata în special pentru curățarea animalelor de companie, cum ar fi câinii. Ideal după plimbări in parc, înainte ca animalul de companie să se întoarcă în mașină, casă sau apartament. Duza produce un jet cu presiune joasa (comparabil cu presiunea de la robinet)
Caracteristici si beneficii
Jet conicDus intr-un mod placut
DelicatPentru curățarea animalelor de companie.
Montat pe pistolul de declanșareSchimbare usoara a duzei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|48 x 29 x 29
Domenii de intrebuintare
- Animale de companie/ caini