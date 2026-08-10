Duza jet conic

Curățați animalul de companie rapid și simplu cu duza conica special conceputa.

Cu presiune potrivita și plăcuta, duza cu jet conic este recomandata în special pentru curățarea animalelor de companie, cum ar fi câinii. Ideal după plimbări in parc, înainte ca animalul de companie să se întoarcă în mașină, casă sau apartament. Duza produce un jet cu presiune joasa (comparabil cu presiunea de la robinet)

Caracteristici si beneficii
Duza jet conic: Jet conic
Jet conic
Dus intr-un mod placut
Duza jet conic: Delicat
Delicat
Pentru curățarea animalelor de companie.
Duza jet conic: Montat pe pistolul de declanșare
Montat pe pistolul de declanșare
Schimbare usoara a duzei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 48 x 29 x 29
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Animale de companie/ caini
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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