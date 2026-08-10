Duza jet punctiform
Curăță detaliile, spațiile înguste și murdăria mai persistenta. Adaptat la pistolul aparatului de spălat cu presiune, produce un jet puternic, subțire.
Având un jet puternic și subțire, duza cu jet punctiform este adecvată în special pentru curățarea orientată a detaliilor și spatiilor înguste, precum și pentru eliminarea murdăriei persistente. Nu este potrivit pentru curățarea animalelor.
Caracteristici si beneficii
Jet punctiform
- Jet subțire pentru curățare orientată.
Puternic
- Pentru murdărie persistenta, detalii și spații înguste.
Montat pe pistolul de declanșare
- Schimbare usoara a duzei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|29 x 27 x 27