Duza jet punctiform

Curăță detaliile, spațiile înguste și murdăria mai persistenta. Adaptat la pistolul aparatului de spălat cu presiune, produce un jet puternic, subțire.

Având un jet puternic și subțire, duza cu jet punctiform este adecvată în special pentru curățarea orientată a detaliilor și spatiilor înguste, precum și pentru eliminarea murdăriei persistente. Nu este potrivit pentru curățarea animalelor.

Caracteristici si beneficii
Jet punctiform
  • Jet subțire pentru curățare orientată.
Puternic
  • Pentru murdărie persistenta, detalii și spații înguste.
Montat pe pistolul de declanșare
  • Schimbare usoara a duzei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea antracit
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 29 x 27 x 27
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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