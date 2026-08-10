Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste. Pentru aspiratoare de cenusa AD

Duză cu lungime de 350 mm, realizată din material rezistent la foc, pentru aspirarea cenușii reci. Potrivită pentru toate aspiratoarele de cenușă Kärcher din gama Home & Garden.

Duza extra-lungă de 350 mm, este fabricată din material rezistent la foc și face posibilă aspirarea cenușii reci din zonele greu accesibile, de exemplu, din șemineu, soba de teracotă sau grătar. Duza lungă pentru rosturi este potrivită ca accesoriu suplimentar pentru toate aspiratoarele de cenușă din gama Home & Garden.

Caracteristici si beneficii
Realizat din material ignifug
Extra-lung pentru locuri greu accesibile in cosuri de fum, sobe din teracota sau gratare

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 350 x 41 x 41
Domenii de intrebuintare
  • Şeminee, cuptoare şi alte locuri de foc
  • Grătare
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Created with AI (artificial intelligence)

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