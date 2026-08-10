Duză mică rotativă 030, mic, 030

Pierdere mai mică de energie, calitate mai bună a pulverizării: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 030 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.

Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 030) oferă o putere de curățare concentrată. Pierderile interne de energie au fost reduse la minimum, iar calitatea pulverizării s-a îmbunătăţit semnificativ — pentru un randament și o performanță de curăţare cu până la 50% mai mare decât predecesorul său. Și datorită jetului punctiform rotativ, are o performanță de curățare de 10 ori mai mare în comparație cu duzele convenționale de înaltă presiune. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru un timp maxim de lucru. Pentru utilizare la o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C.

Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
  • Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
  • Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
  • Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
  • Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
  • Indeparteaza rapid murdaria dificila.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 180
Presiune (bar) max. 180
Temperatură (°C) max. 60
Dimensiune duză ( ) 30
Dimensiune mic
Filet de racordare EASY!Lock
Culoarea antracit
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 90 x 57 x 57
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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