Duză mică rotativă 030, mic, 030
Pierdere mai mică de energie, calitate mai bună a pulverizării: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 030 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.
Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 030) oferă o putere de curățare concentrată. Pierderile interne de energie au fost reduse la minimum, iar calitatea pulverizării s-a îmbunătăţit semnificativ — pentru un randament și o performanță de curăţare cu până la 50% mai mare decât predecesorul său. Și datorită jetului punctiform rotativ, are o performanță de curățare de 10 ori mai mare în comparație cu duzele convenționale de înaltă presiune. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru un timp maxim de lucru. Pentru utilizare la o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
- Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
- Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
- Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
- Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
- Indeparteaza rapid murdaria dificila.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Presiune (bar)
|max. 180
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Dimensiune duză ( )
|30
|Dimensiune
|mic
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 57 x 57