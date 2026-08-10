Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 030) oferă o putere de curățare concentrată. Pierderile interne de energie au fost reduse la minimum, iar calitatea pulverizării s-a îmbunătăţit semnificativ — pentru un randament și o performanță de curăţare cu până la 50% mai mare decât predecesorul său. Și datorită jetului punctiform rotativ, are o performanță de curățare de 10 ori mai mare în comparație cu duzele convenționale de înaltă presiune. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru un timp maxim de lucru. Pentru utilizare la o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C.