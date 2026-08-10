Duză mică rotativă 035, mic, 035
Noua freză performantă pentru murdărie (cu duza 035) cu jet punctiform rotativ face diferența: performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.
Cu noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 035), pierderile interne de energie au fost reduse la minimum, iar calitatea pulverizării s-a îmbunătățit semnificativ. Are un jet punctiform rotativ pentru o putere de curăţare de 10 ori mai mare. În comparație cu predecesorul său, are un randament și o performanță de curățare de până la 50% mai mare. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp de lucru extrem de îndelungat. Freza pentru murdărie permite o presiune de lucru de max. 180 bar/18 MPa și este potrivită pentru temperaturi ale apei de până la 60°C.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
- Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
- Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
- Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
- Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
- Indeparteaza rapid murdaria dificila.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Presiune (bar)
|max. 180
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Dimensiune duză ( )
|35
|Dimensiune
|mic
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|155 x 60 x 60