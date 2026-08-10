Cu noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 035), pierderile interne de energie au fost reduse la minimum, iar calitatea pulverizării s-a îmbunătățit semnificativ. Are un jet punctiform rotativ pentru o putere de curăţare de 10 ori mai mare. În comparație cu predecesorul său, are un randament și o performanță de curățare de până la 50% mai mare. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp de lucru extrem de îndelungat. Freza pentru murdărie permite o presiune de lucru de max. 180 bar/18 MPa și este potrivită pentru temperaturi ale apei de până la 60°C.