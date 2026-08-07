Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 040) oferă avantajele pierderilor interne minime de energie și ale calității maxime a pulverizării, permițând o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare și decât predecesorul său. Datorită jetului punctiform rotativ, are o putere de curăţare de 10 ori mai mare în comparaţie cu duzele convenţionale de înaltă presiune la o presiune de lucru de max. 180 bar/18 MPa şi o temperatură a apei de până la 60°C. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp maxim de lucru.