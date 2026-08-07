Duză mică rotativă 040, mic, 040

Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.

Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 040) oferă avantajele pierderilor interne minime de energie și ale calității maxime a pulverizării, permițând o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare și decât predecesorul său. Datorită jetului punctiform rotativ, are o putere de curăţare de 10 ori mai mare în comparaţie cu duzele convenţionale de înaltă presiune la o presiune de lucru de max. 180 bar/18 MPa şi o temperatură a apei de până la 60°C. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp maxim de lucru.

Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
  • Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
  • Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
  • Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
  • Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
  • Indeparteaza rapid murdaria dificila.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 180
Presiune (bar) max. 180
Temperatură (°C) max. 60
Dimensiune duză ( ) 40
Dimensiune mic
Filet de racordare EASY!Lock
Culoarea antracit
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 90 x 57 x 57
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Created with AI (artificial intelligence)

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