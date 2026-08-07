Duză mică rotativă 040, mic, 040
Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.
Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 040) oferă avantajele pierderilor interne minime de energie și ale calității maxime a pulverizării, permițând o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare și decât predecesorul său. Datorită jetului punctiform rotativ, are o putere de curăţare de 10 ori mai mare în comparaţie cu duzele convenţionale de înaltă presiune la o presiune de lucru de max. 180 bar/18 MPa şi o temperatură a apei de până la 60°C. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp maxim de lucru.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
- Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
- Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
- Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
- Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
- Indeparteaza rapid murdaria dificila.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Presiune (bar)
|max. 180
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Dimensiune duză ( )
|40
|Dimensiune
|mic
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 57 x 57