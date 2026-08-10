Un agregat într-o duză mică: freza performantă pentru murdărie (dimensiune duză 045) oferă performanţe de curăţare de 10 ori mai mari în comparaţie cu duzele convenţionale — datorită jetului punctiform rotativ. Și în comparație cu predecesorul său, are un randament și o performanță de curățare de până la 50% mai mare. Cu o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C, îndepărtează chiar și murdăria cea mai persistentă. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp de lucru extrem de îndelungat.