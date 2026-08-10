Duză mică rotativă 045, mic, 045
Performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său: cu noua freză pentru murdărie de înaltă performanță (cu duza 045), pierderile de energie s-au redus și calitatea pulverizării a crescut.
Un agregat într-o duză mică: freza performantă pentru murdărie (dimensiune duză 045) oferă performanţe de curăţare de 10 ori mai mari în comparaţie cu duzele convenţionale — datorită jetului punctiform rotativ. Și în comparație cu predecesorul său, are un randament și o performanță de curățare de până la 50% mai mare. Cu o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C, îndepărtează chiar și murdăria cea mai persistentă. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp de lucru extrem de îndelungat.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
- Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
- Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
- Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
- Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
- Indeparteaza rapid murdaria dificila.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Presiune (bar)
|max. 180
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Dimensiune duză ( )
|45
|Dimensiune
|mic
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|antracit
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3