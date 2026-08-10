Duză mică rotativă 045, mic, 045

Performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său: cu noua freză pentru murdărie de înaltă performanță (cu duza 045), pierderile de energie s-au redus și calitatea pulverizării a crescut.

Un agregat într-o duză mică: freza performantă pentru murdărie (dimensiune duză 045) oferă performanţe de curăţare de 10 ori mai mari în comparaţie cu duzele convenţionale — datorită jetului punctiform rotativ. Și în comparație cu predecesorul său, are un randament și o performanță de curățare de până la 50% mai mare. Cu o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C, îndepărtează chiar și murdăria cea mai persistentă. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp de lucru extrem de îndelungat.

Caracteristici si beneficii
Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său
  • Economie enormă de timp.
Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării
  • Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente.
Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat
  • Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune.
Duza ceramica si inel de reazem ceramic
  • Durata de serviciu maxima.
Performanță puternică de curățare
  • Indeparteaza rapid murdaria dificila.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 180
Presiune (bar) max. 180
Temperatură (°C) max. 60
Dimensiune duză ( ) 45
Dimensiune mic
Filet de racordare EASY!Lock
Culoarea antracit
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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