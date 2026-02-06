Duză pentru pardoseli dure
Duza pentru pardoseli dure Kärcher pentru aspiratoarele cu acumulator și fără sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax curăță delicat chiar și pardoselile dure sensibile.
Datorită rolei deosebit de delicate, duza curăță cu grijă pardoselile dure sensibile, cum ar fi parchetul, laminatul, pluta, PVC, linoleumul și gresia, cu un efect de durată. Aceasta a fost dezvoltată special pentru VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax și alunecă ușor și fără efort pe podea. Un alt avantaj este articulația flexibilă a duzei care permite o accesibilitate foarte bună sub mobilier. Alte caracteristici practice: LED-urile de pe duza pentru pardoseală fac murdăria mai vizibilă și astfel asigură o curățare și mai temeinică.
Caracteristici si beneficii
Rola din material moale pentru o curățare delicată
- Protejeaza pardoselile sensibile
LED-uri pentru o mai bună vizibilitate a prafului
- Praful nevăzut poate fi îndepărtat atât de eficient
Articulație flexibilă
- Manevarbilitate excelentă, ușor de aspirat sub obiectele de mobilier
Protecție la impact
- Profilul de pe părțile laterale ale duzei de podea protejează zonele sensibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|265 x 113 x 255
Domenii de intrebuintare
- Parchet lacuit
- Podele din pluta