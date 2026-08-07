Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă

Duză flexibilă pentru spații înguste, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile din locuință, subsol, atelier, mașină etc., compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Indiferent că este vorba despre zone greu accesibile sau strâmte din mașină, casă, subsol sau magazie de grădină, duza flexibilă pentru spații înguste asigură curățenia până în cele mai ascunse colțuri. Datorită materialului flexibil, duza ajunge în locuri care nu pot fi curățate cu duza standard pentru spații înguste. Aceasta este compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Caracteristici si beneficii
Duză pentru spații înguste, realizată din material moale și flexibil.
  • Poate fi ușor curbată pentru a ajunge în zone care nu pot fi curățate cu duza standard pentru spații înguste.
Duză extra-lungă (lungimea duzei aproximativ 615 mm)
  • Ajunge în adâncitura celor mai greu accesibile spații de curățat.
Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) NW 35
Lățime de lucru (mm) 615
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 615 x 40 x 40
Domenii de intrebuintare
  • Holuri
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Buzunare laterale în mașină
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Created with AI (artificial intelligence)

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