Duză pentru tapițerie, pentru parul animalelor de companie

Duză extra lată pentru tapițerie, ideală pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei, în special a părului de animale, de pe textilele din mașină și casă, compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Duză pentru tapițerie asigură rezultate de curățare remarcabile datorită designului său manevrabil și celor patru perii extra-largi, care se prind ferm de suprafața de curățat în timpul aspirării. Astfel, murdăria, în special părul de animale, este rapid și eficient îndepărtată de pe textilele din mașină și casă. Cu o lățime generoasă de 180 mm, duza este compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Caracteristici si beneficii
Duză extra-largă (lățimea de lucru 180 mm) cu partea inferioară manevrabilă și patru ridicători de fire extra-largi.
  • Oferă o performanță de curățare îmbunătățită și economisire de timp în comparație cu duza standard pentru tapițerie.
Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) NW 35
Lățime de lucru (mm) 180
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 180 x 75 x 95
Domenii de intrebuintare
  • Portbagaj auto
  • Bancheta auto
  • Scaune auto
  • Mocheta auto
  • Covorașe
  • Mobilier tapițat, scaune, saltele, paturi pentru animale de companie și coșuri în casă
  • Tapițerie
  • Mobilier tapițat
  • Saltele
  • Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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