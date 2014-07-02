Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065
Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.
Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. Jeturile sunt aranjate pentru a permite deplasarea libera a duzei si furtunului prin teava. Cu racordul R 1/8" pentru conectarea la furtunul de curatare a conductei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru (mm)
|16
|Dimensiune duză ( )
|65
|Filet
|R 1/8"