Duza spumare FJ 3
Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.
Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea ușoară a tuturor suprafețelor, cum ar fi vopseaua, sticla și piatra. Ideal pentru vehicule, mobilier de grădină, fațade, scări, rulote, căi de acces, pereți, jaluzele venețiene, terase, alei etc. Capacitate recipient aprox. 0,3 litri. Turnați detergentul Kärcher direct în duza de spumare, fixați duza la pistol și aplicați. Nivelul jetului poate fi reglat în funcție de necesități. Potrivit pentru toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7. Ideal pentru utilizarea cu detergentul ultra spumă Kärcher.
Caracteristici si beneficii
Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi
- Foarte uşor de folosit
Spuma puternica şi adeziva
- Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe
Recipient transparent de detergent
- Continutul recipientului este vizibil in orice moment.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|93 x 201 x 120
|Compatibilitate
|Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Masini compatibile
- K 2
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Terasa
- Jaluzele/rulouri
- Poteci
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Locuințe mobile