Duza spumare FJ 3

Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.

Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea ușoară a tuturor suprafețelor, cum ar fi vopseaua, sticla și piatra. Ideal pentru vehicule, mobilier de grădină, fațade, scări, rulote, căi de acces, pereți, jaluzele venețiene, terase, alei etc. Capacitate recipient aprox. 0,3 litri. Turnați detergentul Kärcher direct în duza de spumare, fixați duza la pistol și aplicați. Nivelul jetului poate fi reglat în funcție de necesități. Potrivit pentru toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7. Ideal pentru utilizarea cu detergentul ultra spumă Kärcher.

Caracteristici si beneficii
Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi
  • Foarte uşor de folosit
Spuma puternica şi adeziva
  • Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe
Recipient transparent de detergent
  • Continutul recipientului este vizibil in orice moment.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea antracit
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 93 x 201 x 120
Compatibilitate Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Sere
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Terasa
  • Jaluzele/rulouri
  • Poteci
  • Intrări (în curte), alei
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Locuințe mobile
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova