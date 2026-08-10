Duza tripla pentru înlocuire 0, 035

Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului.

Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Este robusta, durabila si nu se infunda. Schimbare practica intre jetul de tip creion cu presiune ridicata (0º), jetul de tip evantai cu presiune ridicata (25º) sau jetul de tip evantai cu presiune redusa (40º). Pentru curatitoarele cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 300
Dimensiune duză ( ) 35
Temperatură (°C) max. 80
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
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Created with AI (artificial intelligence)

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